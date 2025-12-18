हंगामों के बीच लोकसभा में गुरुवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन बिल पास हो गया . विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को गांधी के सपनों को साकार करने की ओर बढ़ाया गया कदम बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों को मार दिया, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें जिंदा रखा है. कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे लिए बापू आज भी इन योजनाओं में जिंदा हैं, महात्मा गांधी केवल पोस्टरों और तस्वीरों में नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के हमारे कार्यों में जिंदा हैं.

विपक्षी सांसद कृषि मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे और वे लगातार इस बिल का विरोध करते रहे. उन्होंने कहा कि बिल से महात्मा गांधी के नाम को हटाया जाना कहीं से भी उचित नहीं है.