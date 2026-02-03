नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दूसरे दिन पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब पर प्रकाशित लेख के आधार पर चीन का मुद्दा उठाने की कोशिश की. लेकिन आसन की तरफ से उन्हें बोलने की परमिशन नहीं मिली. जिसके बाद हंगामा बढ़ता गया. विपक्षी सांसद नारेबाजी करते वेल में पहुंच गए. पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाले. जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा. इसके बाद पीठासीन दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया. निलंबित किए गए सदस्यों में सात कांग्रेस और एक सांसद मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के हैं. सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. फिलहाल संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में चीन और ट्रेड डील को लेकर टकराव बढ़ गया है और संसद की कार्यवाही एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई.