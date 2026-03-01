रामोजी फिल्म सिटी में नया एडवेंचर: पर्यटकों के लिए नया लॉक एन एस्केप गेम लॉन्च - LOCK N ESCAPE MYSTERY ESCAPE GAME
Published : March 1, 2026 at 11:04 PM IST
हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी ने अपने यहां लॉक एन एस्केप- मिस्ट्री एस्केप गेम को लॉन्च किया है. यह गेम पर्यटकों को हॉलीवुड फिल्मों का अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है.
गेम डायरेक्टर जय के मुताबिक, इसमें 10 कमरे हैं और हर कमरे को 15 मिनट में पूरा करके दूसरे कमरे में जाना होता है. कमरे में कई मिस्ट्री गेम हैं, जैसे चाबी ढूंढना और द सीक्रेट थ्रोन. बच्चों के साथ-साथ यह हर उम्र के लोगों को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा. हर कमरे को अलग तरह से डिजाइन किया गया है, जिसमें जुरासिक वर्ल्ड, हैरी पॉटर एडवेंचर्स, मिरर इमेज और हॉलीवुड फिल्मों के पजल्स शामिल हैं.
रामोजी फिल्म सिटी हर उम्र के लोगों को लुभाता है. हर मौसम में यहां बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं और एक अनोखी दुनिया का आनंद लेते हैं. लॉक एन एस्केप- मिस्ट्री एस्केप गेम उनके लिए बेहद अनोखा अनुभव होगा.
