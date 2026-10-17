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लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती, सीने में संक्रमण की शिकायत

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LK ADVANI HOSPITALIZED CHEST INFECTION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2026 at 2:34 PM IST

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद शुक्रवार शाम को नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 98 वर्षीय आडवाणी को शुरुआती जांच के बाद पल्मोनोलॉजी विभाग में रखा गया है, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि देश की राजनीति में उनके अप्रतिम योगदान को देखते हुए साल 2024 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था। उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद देश भर से उनके समर्थक और शुभचिंतक उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद शुक्रवार शाम को नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 98 वर्षीय आडवाणी को शुरुआती जांच के बाद पल्मोनोलॉजी विभाग में रखा गया है, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि देश की राजनीति में उनके अप्रतिम योगदान को देखते हुए साल 2024 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था। उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद देश भर से उनके समर्थक और शुभचिंतक उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं।

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लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती
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