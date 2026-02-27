छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल LIVE - CHHATTISGARH VIDHANSABHA
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 27, 2026 at 11:00 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही का आज पांचवा दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सबसे पहले प्रश्नकाल चल रहा है. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विद्युत अधिनियम, 2003 (संख्या 36 ऑफ 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) के तहत आवश्यक अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट को मेज पर रखेंगे.
विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (संख्या 42 ऑफ 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के खंड (एफ) के तहत आवश्यकतानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट को मेज पर रखेंगे.
पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट और छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (संख्या 23 ऑफ 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) के तहत अपेक्षित कार्रवाई रिपोर्ट को सदन में रखेंगे.
सदन में ध्यानाकार्षण
राष्ट्रीय राजमार्ग 149 "बी" बाईपास के सदस्य डॉ. चरनदास महंत और शेषराज हरवंश सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान न होने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. पीएमश्री के सदस्य प्रबोध मिंज, अजय चंद्रकार और राकेश सेन आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, रामचंद्रपुर को परीक्षा केंद्र का दर्जा न दिए जाने की ओर विद्यालय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
