रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन शुरू होने के बाद सबसे पहले अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते के निधन का उल्लेख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है. इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई. सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके बाद प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-2026 पटल पर रखेंगे. मंगलवार को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने के बाद 27 फरवरी तक आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी.