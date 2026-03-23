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LIVE : पीएम मोदी बोले - पश्चिम एशिया में स्थिति चिंताजनक है - LOK SABHA LIVE

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पीएम नरेंद्र मोदी (Lok Sabha)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 2:23 PM IST

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दिल्ली: ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध के दरमियान  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में इससे जुड़ी जानकारी दी. पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध की वजह से हालात चिंताजनक है और इसके कारण आर्थिक और मानवीय संकट खड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के जिस हिस्से में जंग हो रही है वो कच्चे तेल और गैस व्यापार का अहम रास्ता है. उस क्षेत्र में काफी संख्या में भारतीय काम करते हैं. जिनकी सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है. पीएम मोदी ने बताया कि अब तक करीब 3.75 लाख भारतीयों को सुरक्षित लाया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध के कारण भारत के सामने भी चुनौतियां खड़ी हैं. भारत पहले 27 देशों से ऊर्जा आयात करता था, लेकिन अब हम 41 देशों से ऊर्जा आयात कर रहे हैं ताकि विविधता बनी रहे और हमारी निर्भरता कम हो.

दिल्ली: ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध के दरमियान  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में इससे जुड़ी जानकारी दी. पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध की वजह से हालात चिंताजनक है और इसके कारण आर्थिक और मानवीय संकट खड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के जिस हिस्से में जंग हो रही है वो कच्चे तेल और गैस व्यापार का अहम रास्ता है. उस क्षेत्र में काफी संख्या में भारतीय काम करते हैं. जिनकी सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है. पीएम मोदी ने बताया कि अब तक करीब 3.75 लाख भारतीयों को सुरक्षित लाया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध के कारण भारत के सामने भी चुनौतियां खड़ी हैं. भारत पहले 27 देशों से ऊर्जा आयात करता था, लेकिन अब हम 41 देशों से ऊर्जा आयात कर रहे हैं ताकि विविधता बनी रहे और हमारी निर्भरता कम हो.

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