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PM मोदी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह से LIVE

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PM मोदी (SRCC) के शताब्दी समारोह से LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2026 at 7:04 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 8:40 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल हुए. प्रधानमंत्री समारोह को संबोधित भी किया. बता दें कि SRCC की स्थापना 1926 में हुई थी और इस साल कॉलेज अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है. इस बीच प्रधानमंत्री के दिल्ली मेट्रो से SRCC पहुंचने के लिए मेट्रो में सफर कर रहे है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में 12 बार सफर कर चुके थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली मेट्रो यात्रा की शुरुआत 25 अप्रैल 2015 से हुई. वह धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से द्वारका की ओर गए थे. उन्हें नेशनल इंटेलिजेंस अकादमी के एक कार्यक्रम में शामिल होना था. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल हुए. प्रधानमंत्री समारोह को संबोधित भी किया. बता दें कि SRCC की स्थापना 1926 में हुई थी और इस साल कॉलेज अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है. इस बीच प्रधानमंत्री के दिल्ली मेट्रो से SRCC पहुंचने के लिए मेट्रो में सफर कर रहे है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में 12 बार सफर कर चुके थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली मेट्रो यात्रा की शुरुआत 25 अप्रैल 2015 से हुई. वह धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से द्वारका की ओर गए थे. उन्हें नेशनल इंटेलिजेंस अकादमी के एक कार्यक्रम में शामिल होना था. 

Last Updated : September 5, 2026 at 8:40 PM IST

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