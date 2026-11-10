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LIVE: सोनिया विहार में यमुना नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ

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यमुना नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 10, 2026 at 11:27 AM IST

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दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना नदी पर पहली बार रिक्रिएशनल क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है. केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार (10 नवंबर) को सोनिया विहार में इस सेवा का उद्घाटन हुआ. इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी. यह पहल राजधानी में नदी आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत नेशनल वॉटरवे-110 का दर्जा दिया गया है. सोनिया विहार-जगतपुर स्ट्रेच पर रिक्रिएशनल क्रूज सेवा शुरू करना इस जलमार्ग की क्षमता का उपयोग करने की दिशा में अहम कदम है. इससे नदी पर मनोरंजक नौकायन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. 

दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना नदी पर पहली बार रिक्रिएशनल क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है. केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार (10 नवंबर) को सोनिया विहार में इस सेवा का उद्घाटन हुआ. इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी. यह पहल राजधानी में नदी आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत नेशनल वॉटरवे-110 का दर्जा दिया गया है. सोनिया विहार-जगतपुर स्ट्रेच पर रिक्रिएशनल क्रूज सेवा शुरू करना इस जलमार्ग की क्षमता का उपयोग करने की दिशा में अहम कदम है. इससे नदी पर मनोरंजक नौकायन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. 

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दिल्ली में पहली यमुना क्रूज सेवा
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