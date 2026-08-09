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LIVE: मोरहाबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव शुरू, सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन - विश्व आदिवासी दिवस

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झारखंड आदिवासी महोत्सव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 1:44 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 3:27 PM IST

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रांची: विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान एक बार फिर झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति का गवाह बन रहा है. दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव आज 9 अगस्त से शुरू हो चुका है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे. कल 10 अगस्त को शाम 4.30 बजे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में समापन समारोह होगा. मांदर और नगाड़े की थाप पर पारंपरिक जनजातीय लोकनृत्य कार्यक्रम का खास आकर्षण रहेगा. वृत्तचित्र और फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा. रात में होने वाला ड्रोन शो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा.

महोत्सव में पारंपरिक जनजातीय खान-पान के स्टॉल लगाए गए हैं. स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी के जरिए आदिवासी समाज के संघर्ष और योगदान को सामने लाया जाएगा. जतरा, पारंपरिक परिधान और फैशन शो भी आयोजित किए जाएंगे. आदिवासी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी साहित्य एवं पुस्तक मेला लगाया गया है. यहां साहित्यकारों, कलाकारों और संस्कृति से जुड़े लोगों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है. मोरहाबादी मैदान पर आदिवासी संस्कृति की झलक अब साफ नजर आने लगी है.

रांची: विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान एक बार फिर झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति का गवाह बन रहा है. दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव आज 9 अगस्त से शुरू हो चुका है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे. कल 10 अगस्त को शाम 4.30 बजे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में समापन समारोह होगा. मांदर और नगाड़े की थाप पर पारंपरिक जनजातीय लोकनृत्य कार्यक्रम का खास आकर्षण रहेगा. वृत्तचित्र और फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा. रात में होने वाला ड्रोन शो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा.

महोत्सव में पारंपरिक जनजातीय खान-पान के स्टॉल लगाए गए हैं. स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी के जरिए आदिवासी समाज के संघर्ष और योगदान को सामने लाया जाएगा. जतरा, पारंपरिक परिधान और फैशन शो भी आयोजित किए जाएंगे. आदिवासी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी साहित्य एवं पुस्तक मेला लगाया गया है. यहां साहित्यकारों, कलाकारों और संस्कृति से जुड़े लोगों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है. मोरहाबादी मैदान पर आदिवासी संस्कृति की झलक अब साफ नजर आने लगी है.

Last Updated : August 9, 2026 at 3:27 PM IST

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TRIBAL FESTIVAL IN RANCHI
झारखंड आदिवासी महोत्सव
आदिवासी महोत्सव में हेमंत सोरेन
विश्व आदिवासी दिवस
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