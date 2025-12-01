ETV Bharat / Videos

नन्हे शतरंज खिलाड़ी ने किया कमाल, फिडे रैंकिंग में बनाई जगह - LITTLE CHESS PLAYER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 1, 2025 at 10:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मध्य प्रदेश के सागर का सर्वज्ञ सिंह...जिसने महज तीन साल 7 महीने 20 दिन की उम्र में ही कमाल कर दिया. फिडे रैंकिंग में अपनी जगह बना ली और दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बन गया. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के ही पश्चिम बंगाल के अवनीश सरकार के नाम था. सर्वज्ञ की मां जब इस सफलता के बारे में सुना तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ.

सर्वज्ञ के परिजन इसके मोबाइल चलाने से परेशान थे. इसको शतरंज की क्लासेज में भेजना शुरू किया. ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिलाया और इसने नन्ही उम्र में ही अपना नाम कर लिया.

फिडे रैंकिंग शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सिस्टम है. जिसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ,  जिसको संक्षेप में फिडे कहा जाता है. हर महीने जारी करता है. इस रैंकिंग को हासिल करने के लिए किसी भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को हराना होता है. लेकिन सर्वज्ञ ने थोड़े से समय में तीन इंटरनेशनल स्तर के शतरंज खिलाडियों को हराया और ये रैंकिंग हासिल की.

मध्य प्रदेश के सागर का सर्वज्ञ सिंह...जिसने महज तीन साल 7 महीने 20 दिन की उम्र में ही कमाल कर दिया. फिडे रैंकिंग में अपनी जगह बना ली और दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बन गया. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के ही पश्चिम बंगाल के अवनीश सरकार के नाम था. सर्वज्ञ की मां जब इस सफलता के बारे में सुना तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ.

सर्वज्ञ के परिजन इसके मोबाइल चलाने से परेशान थे. इसको शतरंज की क्लासेज में भेजना शुरू किया. ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिलाया और इसने नन्ही उम्र में ही अपना नाम कर लिया.

फिडे रैंकिंग शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सिस्टम है. जिसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ,  जिसको संक्षेप में फिडे कहा जाता है. हर महीने जारी करता है. इस रैंकिंग को हासिल करने के लिए किसी भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को हराना होता है. लेकिन सर्वज्ञ ने थोड़े से समय में तीन इंटरनेशनल स्तर के शतरंज खिलाडियों को हराया और ये रैंकिंग हासिल की.

For All Latest Updates

TAGGED:

LITTLE CHESS PLAYER
CHESS PLAYER
FIDE RANKINGS
नन्हे शतरंज खिलाड़ी ने किया कमाल
LITTLE CHESS PLAYER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

DRDO unique innovation

DRDO का इनोवेशन, मोबाइल नेटवर्क-सैटेलाइट की जरूरत नहीं, CTCS कम्युनिकेशन सिस्टम

December 1, 2025 at 10:39 PM IST
Rubbish turns fortunes

'रद्दी' से बदली किस्मत : सुशीला का इनोवेशन की अमेरिका में डिमांड.50 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

December 1, 2025 at 10:26 PM IST
दावणगेरे में इंजीनियरिंग के छात्रों का कमाल

आ गई हवा से पानी बनाने वाली मशीन, दावणगेरे में इंजीनियरिंग के छात्रों का कमाल

December 1, 2025 at 7:30 PM IST
रेगिस्तान में दिखी भारत-ब्रिटेन की ताकत

रेगिस्तान में दिखी भारत-ब्रिटेन की ताकत, 'अजेय वॉरियर-25' में युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन

December 1, 2025 at 5:43 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.