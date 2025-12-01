नन्हे शतरंज खिलाड़ी ने किया कमाल, फिडे रैंकिंग में बनाई जगह - LITTLE CHESS PLAYER
December 1, 2025
मध्य प्रदेश के सागर का सर्वज्ञ सिंह...जिसने महज तीन साल 7 महीने 20 दिन की उम्र में ही कमाल कर दिया. फिडे रैंकिंग में अपनी जगह बना ली और दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बन गया. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के ही पश्चिम बंगाल के अवनीश सरकार के नाम था. सर्वज्ञ की मां जब इस सफलता के बारे में सुना तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ.
सर्वज्ञ के परिजन इसके मोबाइल चलाने से परेशान थे. इसको शतरंज की क्लासेज में भेजना शुरू किया. ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिलाया और इसने नन्ही उम्र में ही अपना नाम कर लिया.
फिडे रैंकिंग शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सिस्टम है. जिसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसको संक्षेप में फिडे कहा जाता है. हर महीने जारी करता है. इस रैंकिंग को हासिल करने के लिए किसी भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को हराना होता है. लेकिन सर्वज्ञ ने थोड़े से समय में तीन इंटरनेशनल स्तर के शतरंज खिलाडियों को हराया और ये रैंकिंग हासिल की.
