शराब घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बरी कर दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और किसी भी आपराधिक साजिश का कोई साक्ष्य नहीं मिला.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की जांच और चार्जशीट पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा दिए गए दस्तावेज चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं. इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया था.