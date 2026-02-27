ETV Bharat / Videos

शराब घोटाला केस: कोर्ट से बरी होते ही छलका केजरीवाल का दर्द, कहा- 'पूरा केस फर्जी था' - LIQUOR SCAM CASE

शराब घोटाला केस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 2:47 PM IST

1 Min Read
शराब घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बरी कर दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और किसी भी आपराधिक साजिश का कोई साक्ष्य नहीं मिला.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की जांच और चार्जशीट पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा दिए गए दस्तावेज चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं. इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया था.

