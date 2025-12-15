दिल्ली पर चढ़ा मेसी का खुमार: अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर खचाखच भीड़, देश-विदेश से आए फैंस, महीनों पहले से की तैयारी - LIONEL MESSI IN DELHI
Published : December 15, 2025 at 12:59 PM IST
नई दिल्ली:फुटबॉल के मैदान पर जादू बिखेरने वाले लियोनेल मेसी को एक झलक देखने का जुनून भारत में किस कदर सिर चढ़कर बोलता है, इसका नजारा दिल्ली में साफ दिखाई दिया. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक से आए फैंस, सिर्फ एक मकसद लेकर यहां पहुंचे कि वह अपने Greatest of All Time (G.O.A.T) को देख सकें. महीनों पहले टिकट बुकिंग, ट्रेन-फ्लाइट की टिकट और भारी-भरकम खर्च सब कुछ इस एक पल के लिए किया गया. फैंस का कहना है कि मेसी दिखें या न दिखें, इस ऐतिहासिक माहौल का हिस्सा बनना ही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है.
