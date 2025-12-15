ETV Bharat / Videos

दिल्ली पर चढ़ा मेसी का खुमार: अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर खचाखच भीड़, देश-विदेश से आए फैंस, महीनों पहले से की तैयारी - LIONEL MESSI IN DELHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 15, 2025 at 12:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली:फुटबॉल के मैदान पर जादू बिखेरने वाले लियोनेल मेसी को एक झलक देखने का जुनून भारत में किस कदर सिर चढ़कर बोलता है, इसका नजारा दिल्ली में साफ दिखाई दिया. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक से आए फैंस, सिर्फ एक मकसद लेकर यहां पहुंचे कि वह अपने Greatest of All Time (G.O.A.T) को देख सकें. महीनों पहले टिकट बुकिंग, ट्रेन-फ्लाइट की टिकट और भारी-भरकम खर्च सब कुछ इस एक पल के लिए किया गया. फैंस का कहना है कि मेसी दिखें या न दिखें, इस ऐतिहासिक माहौल का हिस्सा बनना ही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है. 

नई दिल्ली:फुटबॉल के मैदान पर जादू बिखेरने वाले लियोनेल मेसी को एक झलक देखने का जुनून भारत में किस कदर सिर चढ़कर बोलता है, इसका नजारा दिल्ली में साफ दिखाई दिया. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक से आए फैंस, सिर्फ एक मकसद लेकर यहां पहुंचे कि वह अपने Greatest of All Time (G.O.A.T) को देख सकें. महीनों पहले टिकट बुकिंग, ट्रेन-फ्लाइट की टिकट और भारी-भरकम खर्च सब कुछ इस एक पल के लिए किया गया. फैंस का कहना है कि मेसी दिखें या न दिखें, इस ऐतिहासिक माहौल का हिस्सा बनना ही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

LIONEL MESSI DELHI FANS
GREATEST OF ALL TIME GOAT
LIONEL MESSI FEVER GRIPS DELHI
LIONEL MESSI IN DELHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

फिल्म के एक्टर संजय बिश्नोई व एक्ट्रेस इशिता सिंह

समाज की अनदेखी जिंदगी को आवाज देती प्रेम कहानी है पारो-पिनाकी, जानें कैसी है स्टोरी

December 12, 2025 at 6:15 PM IST
NDRF CADAVER DOGS TRAINING

NDRF के कैडेवर डॉग्स ने धराली के बाद श्रीलंका रेस्क्यू ऑपरेशन में किया कमाल, देखिए-शवों को ढूंढ निकालने की स्पेशल ट्रेनिंग

December 11, 2025 at 1:42 PM IST
गोवा नाइट क्लब आगजनी पीड़ित परिवार

गोवा अग्निकांड मामले में क्लब मलिक के विदेश भागने पर पीड़ित परिवार ने उठाये सवाल, की ये मांग

December 9, 2025 at 8:31 PM IST
Operation Sagar Bandhu

श्रीलंका से वापस लौटी एनडीआरएफ की टीम, 144 लोगों का किया रेस्क्यू; गर्भवती महिलाओं को बचाने में लगा दी जान

December 9, 2025 at 7:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.