लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के अगले आर्मी चीफ होंगे. वे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अभी उप सेना प्रमुख के पद पर तैनात हैं. जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा. उन्होंने 30 जून 2024 को आर्मी चीफ का पद संभाला था. आर्मी चीफ का कार्यकाल 3 साल या 62 साल की उम्र तक होता है.

करीब चार दशकों के करियर में, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को ऑपरेशनल, रणनीतिक, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव मिला है. उनकी कमांड असाइनमेंट में रेगिस्तानी इलाके में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, वेस्टर्न थिएटर में एक आर्मर्ड ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में एक काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स की कमान संभालना शामिल है. इसके अलावा उन्होंने सेना के प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन में से एक, सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली है. दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में काम किया और साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड की कमान संभाली है. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने सेना की दो ऑपरेशनल कमांड- दक्षिणी पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड- की कमान संभाली है. इसके अलावा उन्होंने कई प्रमुख स्टाफ और रणनीतिक पदों पर काम किया, जिसकी वजह से ऑपरेशनल प्लानिंग, फोर्स मैनेजमेंट और क्षमता विकास पर काफी प्रभाव पड़ा.