नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में आज 25 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया. इस दौरान मंच पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं. इस कार्यक्रम के बीच जो तस्वीर सामने आया है, वह चौंकाने वाला है. दरअसल, कार्यक्रम स्थल दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे डीडीए की जमीन पर बनाया गया था. यहां लंबे समय से मलबा डाले जाने की शिकायतें रही हैं। उद्घाटन से पहले कुछ मलबा हटाया गया, मगर पूरा इलाका साफ नहीं किया गया. जो हिस्सा बच गया, उसे बड़े-बड़े पर्दों से ढक दिया गया था. पहली नजर में सब व्यवस्थित दिखे, लेकिन पर्दों के पीछे झांकने पर अधूरी सफाई साफ दिखाई दे रही थी. पास ही एक कॉलेज है, जहां के प्रशासन ने भी धूल और प्रदूषण को लेकर कई बार शिकायत की है. कार्यक्रम के दौरान भी आने-जाने वाले रास्तों पर धूल उड़ती रही. सिविक एजेंसियां समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय उसे अस्थायी तौर पर ढकती नजर आईं.