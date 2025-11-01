ETV Bharat / Videos

संजौली में तेंदुए का आतंक, पिछले दिनों रिहायशी इलाके में छोटे बच्चे पर किया था हमला - LEOPARD IN SANJAULI

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 1:05 PM IST

शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में एक बार फिर तेंदुए का आतंक से लोग दहशत में हैं. रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से लोगों में डर बैठ गया है. शुक्रवार (31 अक्टूबर) शाम होते ही संजौली के समीप चलोंठी में लोगों में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुए सड़क पार करते हुए दिखा. जब तेंदुआ सड़क पार कर रहा था, इस वक्त वहां से एक बाइक सवार और कार में सवार दो व्यक्त सड़क से जा रहे थे. उन्होंने जैसे ही तेंदुआ के देखा तो दहशत में आ गए. गनीमत यह रही कि तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया. गाड़ी की लाइट देख कर तेंदुआ ऊपर पहाड़ी की ओर चला गया. रिहायशी इलाके में तेंदुए का फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया. अब तेंदुआ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को काबू करने की मांग की है.

बता दें कि, मंगलवार, 28 अक्टूबर को ही चलोंठी में एक तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया. आसपास के लोगों ने जब देखा कि तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया है तो हिम्मत जुटाकर तेंदुए को भगाया. लोगों ने तेंदुए को भगाने के लिए आतिशबाजी भी की और खूब शोर मचाया, तब तेंदुआ वहां से भागा. पुलिस ने भी सड़कों पर लोगों को आगाह किया था और देर रात तक वन विभाग और पुलिस की टीम सड़कों पर गश्त करती रही. वन विभाग ने पिंजरा भी लगाया है, लेकिन अभी तक पिंजरा खाली ही पड़ा है.

TAGGED:

LEOPARD IN SHIMLA
SHIMLA LEOPARD VIRAL VIDEO
LEOPARD IN SANJAULI

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

