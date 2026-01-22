शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली में इन दिनों तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है. संजौली के नवबहार इलाके में बुधवार (21 जनवरी) देर रात एक घर में सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए तेंदुए की हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई. इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के मुताबिक ढींगू माता के रास्ते में भी तेंदुए ने एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया है. वहीं, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास भी तेंदुए ने कुत्तों के झुंड पर हमला किया है, जिसमें कई कुत्ते लहूलुहान हो गए हैं. तेंदुए की हरकत से क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई है. अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर जाने से कतराने लगे हैं.

कुछ समय पहले भी संजौली में तेंदुए के आतंक से लोगों में भय का माहौल था. उस वक्त पुलिस ने भी लोगों को आगाह किया था कि क्षेत्र के लोग सावधानी बरतें और अंधेरे में अकेले न जाएं. जिस स्थान पर तेंदुआ आता था, वहां पर पुलिस ने बमबारी भी की थी. हालांकि, तेंदुआ पकड़ में नहीं आया. वन विभाग ने संजौली के चलौंठी में पिंजरा भी लगाया हुआ है, लेकिन तेंदुआ अभी तक पकड़ में नहीं आया है.