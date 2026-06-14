केंद्र सरकार ने इथेनॉल को 100 प्रतिशत ईंधन के रूप में मान्यता देने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा.

गडकरी ने ये भी कहा कि शुरू-शुरू में लोगों ने उनके इस आइडिया का मजाक भी बनाया था, इसके बारे में गलत अफवाह भी फैलाई गई.. लेकिन अब फ्यूल इंपोर्ट कम करने का संकल्प पूरा हो रहा है और अब मोटर गाड़ी बनाने वाली कंपनियां 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां बना रही हैं.