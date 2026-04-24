लेबनान और इजराइल ने इजराइल-हिजबुल्ला युद्धविराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई: ट्रंप - ISRAEL LEBANON CEASEFIRE EXTENDED
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Published : April 24, 2026 at 11:10 PM IST
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई बातचीत के बाद इजराइल और लेबनान ने इजराइल एवं हिजबुल्ला चरमपंथी समूह के बीच युद्धविराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में इजराइल और लेबनान के राजदूतों के बीच हुई बैठक सार्थक रही. राष्ट्रपति के कार्यालय ‘ओवल ऑफिस’ में हुई एक बैठक के दौरान हालांकि ट्रंप ने स्वीकार किया कि ‘‘उन्हें हिजबुल्ला के बारे में भी सोचना होगा.’’ हालांकि ईरान समर्थित इस समूह ने वार्ता का विरोध किया है और पिछले शुक्रवार को प्रारंभिक युद्धविराम लागू होने के बाद से दोनों पक्षों द्वारा कई बार इसका उल्लंघन किया गया है. इजराइल और लेबनान के बीच दशकों में यह पहली सीधी राजनयिक वार्ता थी. दोनों पक्षों के बीच हुआ शुरुआती 10 दिवसीय युद्धविराम सोमवार को खत्म होने वाला था.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई बातचीत के बाद इजराइल और लेबनान ने इजराइल एवं हिजबुल्ला चरमपंथी समूह के बीच युद्धविराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में इजराइल और लेबनान के राजदूतों के बीच हुई बैठक सार्थक रही. राष्ट्रपति के कार्यालय ‘ओवल ऑफिस’ में हुई एक बैठक के दौरान हालांकि ट्रंप ने स्वीकार किया कि ‘‘उन्हें हिजबुल्ला के बारे में भी सोचना होगा.’’ हालांकि ईरान समर्थित इस समूह ने वार्ता का विरोध किया है और पिछले शुक्रवार को प्रारंभिक युद्धविराम लागू होने के बाद से दोनों पक्षों द्वारा कई बार इसका उल्लंघन किया गया है. इजराइल और लेबनान के बीच दशकों में यह पहली सीधी राजनयिक वार्ता थी. दोनों पक्षों के बीच हुआ शुरुआती 10 दिवसीय युद्धविराम सोमवार को खत्म होने वाला था.