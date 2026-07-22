लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी LIVE - LOP RAHUL GANDHI
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Published : July 22, 2026 at 4:26 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर से लोगों को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना दिया, जिसके बाद मुद्दा और गरमा गया. उनके साथ प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे. हालांकि, बाद में उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिया गया था, जिसपर काफी हंगामा हुआ था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर उनके धरना प्रदर्शन को अब तक कई समाजवादी पार्टी समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने समर्थन दिया है.
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर से लोगों को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना दिया, जिसके बाद मुद्दा और गरमा गया. उनके साथ प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे. हालांकि, बाद में उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिया गया था, जिसपर काफी हंगामा हुआ था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर उनके धरना प्रदर्शन को अब तक कई समाजवादी पार्टी समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने समर्थन दिया है.