केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइडेड डेमोक्रेटिक फंट ने शानदार जीत हासिल की और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 साल के शासन को खत्म कर दिया. इस ऐतिहासिक जनादेश ने न केवल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को गद्दी से हटा दिया. बिल्कि देश में लेफ्ट को एक मात्र शासन वाले राज्य से बेदखल कर दिया. सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है..एलडीएफ के बार-बार इस दावे के बावजूद चुनाव नतीजों ने कुछ और ही कहानी बयां की. अंदरूनी कलह के बावजूद सीपीएम को सत्ता में बने रहने का भरोसा था. लेकिन यूडीएफ की जीत ने पिनाराई विजयन के युग का अंत कर दिया. विजयन पिछले लगभग एक दशक से सरकार और सीपीएम दोनों का निर्विवाद चेहरा थे. चुनाव प्रचार के दौरान उनकी छवि छाई रही. लेकिन ये हार पार्टी के भीतर उनके प्रभाव को काफी कमजोर कर सकती है. पिनाराई विजयन अक्सर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के कारण चर्चा में रहे. बयानों की आलोचना हुई. जिससे उनकी छवि एक 'तानाशाह' नेता की बनती गई. भले ही उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी के भीतर के विरोध को काफी हद तक दबाए रखा. लेकिन जनता का मिजाज बदला और उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया. दूसरी तरफ यूनाइटेड डेमोक्रेटक फ्रंट जीत के जश्न का जश्न मना रही है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमत्री कौन बनेगा ?. इसके लिए वीडी सतीशन का दावा मजबूत माना जा रहा है. क्योंकि इस जीत का श्रेय इनको ही दिया जा रहा है. जिन्होंने फ्रंट में धर्मनिर्पेक्ष रुख अपनाया. उनके इस रुख की आलोचना भी हुई. लेकिन उन्होंने फ्रंट के हारने पर राजनीतिक वनवास का ऐलान किया और इसे बड़ा जुआ माना गया. सतीशन ने पारंपरिक तुष्टिकरण की राजनीति से खुद को दूर रखते हुए. सामुदायिक संगठनों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी. कोच्चि में उन्होंने लैटिन कैथोलिक पादरियों के कड़े विरोध के बावजूद मोहम्मद शियाओं को मैदान में उतारा. उनके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और फ्रंट... वोट का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींचने में कामयाब हुआ. मुख्यमंत्री पद की दौड़ में एक और बड़ा नाम केसी वेणुगोपाल का है. जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं. राजनीतिक गॉडफादर नहीं होने के बावजदू वेणुगोपाल स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे बढ़े और बेजोड़ संगठनात्मक दबदबे के साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अभियान को आगे बढ़ाया. साथ ही टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी नेताओं को मैनेज किया. डीके शिवकुमार और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को चुनाव अभियान में शामिल किया. हालांकि आखिर में राहुल गांधी ही तय करेंगे कि वेणुगोपाल 2029 के केंद्रीय चुनावों को टारगेट करते हुए दिल्ली में रहेंगे. या केरल चले जाएंगे.