अमेरिका में लॉरेंस गैंग का गुर्गा हैरी बॉक्सर हिरासत में, रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की ली थी जिम्मेदारी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित सदस्य और कुख्यात अपराधी हैरी बॉक्सर (असली नाम हरिचंद जाट) को अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ से मिले इनपुट के आधार पर कैलिफोर्निया में यह बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ का रहने वाला हैरी बॉक्सर तब चर्चा में आया था जब फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी उसने सोशल मीडिया पर ली थी। इसके अलावा, उस पर विदेश से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जबरन वसूली नेटवर्क को चलाने और बॉलीवुड हस्तियों को धमकी भरे ऑडियो भेजने के गंभीर आरोप हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं।