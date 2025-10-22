दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होती है और इस साल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला आदर्श गौशाला में गोवर्धन महोत्सव बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया. इसके लिए यहां कई दिनों से चल रही तैयारियों के तहत 108 टन गोबर के गोवर्धन बनाए गए थे. जो संभवतः प्रदेश के सबसे बड़े गोवर्धन हैं. ग्वालियर के लाल टिपारा में स्थित आदर्श गौशाला में गोवर्धन पूजा के लिए मेरठ से कारीगर बुलाए गए थे. जिनके द्वारा 108 टन गोबर का उपयोग कर गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया. साथ ही गोवर्धन भगवान का विग्रह भी इसमें दर्शाया गया. आदर्श गौशाला प्रबंधन की माने तो यहां प्रदेश के सबसे बड़े गोवर्धन भगवान बनाए गए हैं. सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता यह आयोजन पूरी तरह जैविक थीम पर रहा. जिसमें गोवर्धन से लेकर अनकूट प्रसादी और गौ प्रसादी भी पूरी तरह जैविक सामग्री से तैयार की गई थी.