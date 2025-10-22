सबसे बड़ी गौशाला में सबसे बड़े गोवर्धन की पूजा, भगवान गोवर्धन और गौवंश के लिए 56 भोग - LARGEST 108 TONNE GOVARDHAN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 22, 2025 at 11:12 PM IST
दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होती है और इस साल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला आदर्श गौशाला में गोवर्धन महोत्सव बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया. इसके लिए यहां कई दिनों से चल रही तैयारियों के तहत 108 टन गोबर के गोवर्धन बनाए गए थे. जो संभवतः प्रदेश के सबसे बड़े गोवर्धन हैं. ग्वालियर के लाल टिपारा में स्थित आदर्श गौशाला में गोवर्धन पूजा के लिए मेरठ से कारीगर बुलाए गए थे. जिनके द्वारा 108 टन गोबर का उपयोग कर गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया. साथ ही गोवर्धन भगवान का विग्रह भी इसमें दर्शाया गया. आदर्श गौशाला प्रबंधन की माने तो यहां प्रदेश के सबसे बड़े गोवर्धन भगवान बनाए गए हैं. सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता यह आयोजन पूरी तरह जैविक थीम पर रहा. जिसमें गोवर्धन से लेकर अनकूट प्रसादी और गौ प्रसादी भी पूरी तरह जैविक सामग्री से तैयार की गई थी.
