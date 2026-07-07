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वायनाड सुरंग परियोजना स्थल पर भूस्खलन से तबाही: 3 लोगों की मौत, 18 घायल, मलबे में लोगों की तलाश जारी - MEENAKSHI BRIDGE IN KALLADI

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भूस्खलन से तबाही (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 10:37 PM IST

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वायनाड में मेप्पाडी के पास कल्लाडी में मंगलवार को भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में कई मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. इस घटना में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं. उनमें से घायल 9 लोगों को मेप्पाडी विम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बचाव अभियान जारी है. वहीं, बचाव दल इलाके में लापता 5 लोगों की तलाश कर रहे हैं. यह भूस्खलन कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास हुआ, जहां मलप्पुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली सुरंग सड़क परियोजना का काम चल रहा था. अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने घटनास्थल से तीन लोगों को बचाया है.

वायनाड में मेप्पाडी के पास कल्लाडी में मंगलवार को भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में कई मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. इस घटना में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं. उनमें से घायल 9 लोगों को मेप्पाडी विम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बचाव अभियान जारी है. वहीं, बचाव दल इलाके में लापता 5 लोगों की तलाश कर रहे हैं. यह भूस्खलन कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास हुआ, जहां मलप्पुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली सुरंग सड़क परियोजना का काम चल रहा था. अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने घटनास्थल से तीन लोगों को बचाया है.

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