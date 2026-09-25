सिक्किम के रिंबी गांव में भूस्खलन से भारी नुकसान, कई घर तबाह, पहाड़ी से गांव की तरफ तेजी से आया मलबा

सिक्किम में लगातार बारिश के बाद एक बार फिर लैंडस्लाइड की घटना हुई है. वेस्ट सिक्किम के ग्यालशिंग जिले के रिंबी गांव में भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई है. इस इलाके में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है. जिसकी वजह से पहाड़ से मिट्टी, पत्थर और मलबा तेजी से नीचे की ओर आया और कुछ ही पलों में बस्ती को अपने साथ बहा ले गया. कुदरत के कहर में तबाह हो चुके उनके घरों में उनकी प्यारी यादें और उनकी जिंदगी भर की जमा-पूंजी कुछ ही पलों में मलबे में तब्दील हो गईं. शुरुआती जानकारी से पता चला है कि बारिश और भूस्खलन की वजह से कम से कम 50 परिवार बेघर हो गए हैं. वहीं इलाके के कई सरकारी आवास और दूसरे घरों को भारी नुकसान पहुंचा है. हालांकि घटना में किसी के मरने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है.स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कीचड़ और मलबा गिरने से पूरे गांव में दहशत का माहौल है. भूस्खलन के कारण स्थानीय पत्रकार सूरज सुब्बा का नया मकान तबाह हो गया.