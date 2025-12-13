बिहार की राजनीति से राष्ट्रीय मंच की ओर कदम बढ़ाते हुए, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान किया है. उनकी पार्टी अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में उतरेगी. तेज प्रताप यादव ने यह ऐलान पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान किया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

तेज प्रताप यादव ने देशभर में सदस्यता अभियान शुरू किया है. खुद उन्होंने पार्टी की सदस्यता लेकर अभियान की शुरुआत की और इसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का दावा किया है, हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता नहीं खुल सका. महुआ सीट से चुनाव लड़ने वाले तेज प्रताप तीसरे स्थान पर रहे.

आरजेडी से निलंबन के बाद अपनी अलग पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक पहचान बनाने की तैयारी में हैं. बंगाल और यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.