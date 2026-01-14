मकर संक्रांति के मौके पर देशभर में लाखों लोगों ने बुधवार सुबह ठंड की परवाह किए बिना पवित्र नदियों में स्नान किया. प्रयागराज में संगम पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. माघ मेले के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्नान के लिए लाखों तीर्थ यात्रियों ने डुबकी लगाई. स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने माघ मेले में व्यवस्थाओं की तारीफ की.महादेव की नगरी काशी में हजारों भक्तों ने शंखों की आवाज के बीच प्रचीन घाटों पर पवित्र स्नान किया.अयोध्या में सरयू नदी में हजारों भक्तों ने डूबकी लगाई और मंदिरों में पूजा की. हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हज़ारों लोगों ने कड़ाके की ठंड में भी गंगा में स्नान किया.मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे ग्वारीघाट पर भक्त इकट्ठा हुए, पवित्र स्नान किया, पूजा पाठ किया और दान-पुण्य के कार्य किए. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गंगासागर में गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई.