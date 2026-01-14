ETV Bharat / Videos

मकर संक्रांति पर लाखों लोगों ने प्रयागराज, हरिद्वार और गंगासागर में लगाई आस्था की डुबकी - HOLY DIP ON MAKAR SANKRANTI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 14, 2026 at 9:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मकर संक्रांति के मौके पर देशभर में लाखों लोगों ने बुधवार सुबह ठंड की परवाह किए बिना पवित्र नदियों में स्नान किया. प्रयागराज में संगम पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. माघ मेले के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्नान के लिए लाखों तीर्थ यात्रियों ने डुबकी लगाई. स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने माघ मेले में व्यवस्थाओं की तारीफ की.महादेव की नगरी काशी में हजारों भक्तों ने शंखों की आवाज के बीच प्रचीन घाटों पर पवित्र स्नान किया.अयोध्या में सरयू नदी में हजारों भक्तों ने डूबकी लगाई और मंदिरों में पूजा की. हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हज़ारों लोगों ने कड़ाके की ठंड में भी गंगा में स्नान किया.मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे ग्वारीघाट पर भक्त इकट्ठा हुए, पवित्र स्नान किया, पूजा पाठ किया और दान-पुण्य के कार्य किए. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गंगासागर में गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई.

मकर संक्रांति के मौके पर देशभर में लाखों लोगों ने बुधवार सुबह ठंड की परवाह किए बिना पवित्र नदियों में स्नान किया. प्रयागराज में संगम पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. माघ मेले के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्नान के लिए लाखों तीर्थ यात्रियों ने डुबकी लगाई. स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने माघ मेले में व्यवस्थाओं की तारीफ की.महादेव की नगरी काशी में हजारों भक्तों ने शंखों की आवाज के बीच प्रचीन घाटों पर पवित्र स्नान किया.अयोध्या में सरयू नदी में हजारों भक्तों ने डूबकी लगाई और मंदिरों में पूजा की. हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हज़ारों लोगों ने कड़ाके की ठंड में भी गंगा में स्नान किया.मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे ग्वारीघाट पर भक्त इकट्ठा हुए, पवित्र स्नान किया, पूजा पाठ किया और दान-पुण्य के कार्य किए. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गंगासागर में गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOLY DIP ON MAKAR SANKRANTI
MAKAR SANKRANTI
PRAYAGRAJ
HARIDWAR
HOLY DIP ON MAKAR SANKRANTI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Drop 10 Minute Delivery Targets

ब्लिंकिट, स्विगी ने 10-मिनट डिलीवरी का टारगेट हटाया, सरकार के दखल के बाद फैसला

January 13, 2026 at 10:23 PM IST
Rahul criticizes central government

राहुल गांधी ने कहा, 'जन नायकन फिल्म को रोकना तमिल संस्कृति पर हमला'

January 13, 2026 at 10:02 PM IST
A dragon boat race

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में केरल की तर्ज पर ड्रैगन बोट रेस , मकर संक्रांति उत्सव पर हुआ आयोजन

January 13, 2026 at 9:31 PM IST
Unique portrait of PM Modi

ओडिशा के छात्रों ने पीएम मोदी का बनाया अनोखा पोट्रेट, बेकार कपड़ों का इस्तेमाल कर बनाई 6 फीट की कलाकृति

January 13, 2026 at 9:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.