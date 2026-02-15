महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों भक्त नंद्याल जिले के श्रीशैलम महाक्षेत्र में भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने के लिए उमड़े हैं. मंदिर परिसर भगवान शिव के जाप से गूंज रहा है. बड़ी संख्या में आए शिव भक्तों से लाइनें खचाखच भरी हुई हैं. भक्त भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं और पंचामृत से विशेष पूजा और अभिषेक कर रहे हैं. मंदिर के आस-पास को बिजली के दीयों और फूलों से खूबसूरती से सजाया गया है. भक्तों के लिए बिना किसी परेशानी के सभी इंतज़ाम किए गए हैं. श्रीशैलम महाक्षेत्र भक्तों से भरा हुआ है. भक्तों को कोई परेशानी न हो, भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस, रेवेन्यू के अलावा अलग-अलग विभाग के साथ मिलकर शिव मंदिर में एक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है. बड़े अधिकारी श्रीशैलम मंदिर के पास 626 कैमरों से हर मूवमेंट पर करीब से नजर रख रहे हैं.