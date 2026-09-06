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लद्दाख के किसानों की चमकेगी किस्मत! सिंधु और सुरु नदी पर बनेंगे 36 चेक डैम

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सिंधु और सुरु नदी पर बनेंगे 36 चेक डैम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 1:54 PM IST

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लद्दाख के किसानों की किस्मत चमकने वाली है. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लेह और कारगिल में 36 चेक डैम बनाने की योजना पर काम कर रहा है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में लेह के लिए 7 हिमालयन रॉक चेक डैम और कारगिल के लिए 29 RCC चेक डैम या छोटे बांध बनाने की बात कही गई है. इन परियोजनाओं पर 56 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है. इन चैक डेम के निर्माण के बाद क्षेत्र की नदियों और ग्लेशियरों के पिघलने वाले पानी को बेकार बहने से रोका जा सकेगा और उसका सही इस्तेमाल किया जा सकेगा. लद्दाख प्रशासन का दावा है कि इन प्रस्तावित बांधों से 18 हजार 600 एकड़ से अधिक जमीन की सिंचाई करने में मदद मिल सकती है. साथ उन इलाकों में भी पानी मिल सकेगा, जहां पानी की कमी है. 

लद्दाख के किसानों की किस्मत चमकने वाली है. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लेह और कारगिल में 36 चेक डैम बनाने की योजना पर काम कर रहा है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में लेह के लिए 7 हिमालयन रॉक चेक डैम और कारगिल के लिए 29 RCC चेक डैम या छोटे बांध बनाने की बात कही गई है. इन परियोजनाओं पर 56 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है. इन चैक डेम के निर्माण के बाद क्षेत्र की नदियों और ग्लेशियरों के पिघलने वाले पानी को बेकार बहने से रोका जा सकेगा और उसका सही इस्तेमाल किया जा सकेगा. लद्दाख प्रशासन का दावा है कि इन प्रस्तावित बांधों से 18 हजार 600 एकड़ से अधिक जमीन की सिंचाई करने में मदद मिल सकती है. साथ उन इलाकों में भी पानी मिल सकेगा, जहां पानी की कमी है. 

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