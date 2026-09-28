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जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ा हादसा, किशनगंगा नदी में गिरी गाड़ी; 9 महीने की बच्ची समेत 5 की मौत

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JAMMU KASHMIR VEHICLE FALLS IN KISHANGANGA RIVER (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 6:36 PM IST

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जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. सोमवार को करनाह के सेमारी इलाके में एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई से होते हुए सीधे किशनगंगा नदी में जा गिरा. इस खौफनाक हादसे में 9 महीने की एक मासूम बच्ची और उसके पिता समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. घायलों को तंगधार के उप-जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं.

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. सोमवार को करनाह के सेमारी इलाके में एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई से होते हुए सीधे किशनगंगा नदी में जा गिरा. इस खौफनाक हादसे में 9 महीने की एक मासूम बच्ची और उसके पिता समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. घायलों को तंगधार के उप-जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं.

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