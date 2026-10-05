कूनो नेशनल पार्क में बढ़ा चीता परिवार, भारत में जन्मी KJP21 ने 5 शावकों को दिया जन्म; देश में कुल संख्या हुई 60

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है. यहाँ भारत में जन्मी 32 महीने की मादा चीता KJP21 ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए इसे 'प्रोजेक्ट चीता' के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है. इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें से 41 चीतों का जन्म भारत की धरती पर ही हुआ है.

खास बात यह है कि इन नवजात शावकों के पिता बोत्सवाना से लाया गया नर चीता है, जिससे भारत में बोत्सवाना वंश की भी शुरुआत हुई है. इसे देश में चीता आबादी के जेनेटिक (आनुवंशिक) विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.