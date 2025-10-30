ETV Bharat / Videos

आंध्र प्रदेश में वन विभाग को कुमकी हाथियों की मदद से दूसरे हाथियों को काबू करने में मदद मिलेगी. चित्तूर, तिरुपति और मन्यम जिले के लोग हाथियों से परेशान हैं. यहां हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वन विभाग इन्हें प्रशिक्षित कर रहा है. इन हाथियों को कुमकी कहा जाता है. इन्हें कर्नाटक से लाया गया है.  

कुमकी हाथियों ने वन विभाग के अधिकारियों के सामने अपने स्किल का प्रदर्शन किया. भारी लकड़ी के लट्ठ को आसानी से उठाया. दो पैरों पर खड़े होकर शरीर को संतुलित किया. और फुटबाल खेलकर सबको हैरान कर दिया.

कुमकी का सलेक्शन जंगली हाथियों के झुंड से किया जात है. जो कम उम्र के नर हाथी होते. अन्य हाथियों से इनका व्यवहार अलग होता हैं. जिनको ट्रेनिंग के बाद विशेष नाम दिया जाता है. हाल ही में केरल में एक मादा कुमकी हाथी को प्रशिक्षित किया गया है.

