कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के तोष गांव में पार्किंग में खड़ी एक कार अचानक सड़क पर दौड़ने लगी. जब तक लोग कुछ समझ पाते कार ने रफ्तार पकड़ ली और सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारते हुए नीचे खाई में जा गिरी. वहीं, मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

इस वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क किनारे खड़ी एक कार से दूसरी आकर टकरा गई. इस दौरान दोनों कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी. गनीमत रही कि इस दौरान कार में कोई सवार नहीं था, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी. 

वायरल वीडियो मणिकर्ण घाटी के बरशेनी पंचायत के तोष गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह दो टूरिस्टों की गाड़ी यहां पार्क की हुई थी. एक गाड़ी पंजाब और दूसरी गाड़ी उत्तराखंड नंबर की थी. पंजाब नंबर की गाड़ी को ड्राइवर ने स्टार्ट कर रखा था और खुद बाहर खड़ा था. इस दौरान कार अचानक चल पड़ी और सामने पार्क की गई उत्तराखंड नंबर की दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी. देखते ही देखते दोनों गाड़ियां नीचे खाई में जा गिरी. 

स्थानीय निवासी अनिल कुमार और पूर्ण चंद ने बताया, 'अचानक गाड़ी अपने आप चल पड़ी और उसने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी. ऐसे में दोनों कार खाई में जा गिरी. हालांकि, मामले में दोनों कार चालकों ने आपस में समझौता कर लिया.

