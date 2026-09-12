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यहां रूम नंबर नहीं, पक्षियों के नाम से मिलता है कमरा, हिमाचल के अनोखे होटल की कहानी

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इस होटल में चिड़ियों के नाम पर है हर कमरे का नाम (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 2:34 PM IST

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हिमाचल के कुल्लू की तीर्थन घाटी में एक ऐसा अनोखा मड हाउस (होटल) है, जहां कमरों की पहचान नंबर से नहीं बल्कि पक्षियों के नाम से होती है. बंजार के हा गांव में स्थित सनशाइन हिमालयन कॉटेज के संचालक प्रोफेसर अंकित सूद ने साल 2017 में पांच कमरों वाला यह मड हाउस बनाया था. कमरों के बाहर नंबर की जगह अलग-अलग पक्षियों की हाथ से बनी पेंटिंग लगाई गई है और उसी पक्षी के नाम से कमरा पहचाना जाता है. इसका उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय और दुर्लभ पक्षियों के बारे में जागरूक करना है. यहां आने वाले सैलानियों को बर्ड वॉचिंग और पक्षियों से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है.

हिमाचल के कुल्लू की तीर्थन घाटी में एक ऐसा अनोखा मड हाउस (होटल) है, जहां कमरों की पहचान नंबर से नहीं बल्कि पक्षियों के नाम से होती है. बंजार के हा गांव में स्थित सनशाइन हिमालयन कॉटेज के संचालक प्रोफेसर अंकित सूद ने साल 2017 में पांच कमरों वाला यह मड हाउस बनाया था. कमरों के बाहर नंबर की जगह अलग-अलग पक्षियों की हाथ से बनी पेंटिंग लगाई गई है और उसी पक्षी के नाम से कमरा पहचाना जाता है. इसका उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय और दुर्लभ पक्षियों के बारे में जागरूक करना है. यहां आने वाले सैलानियों को बर्ड वॉचिंग और पक्षियों से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है.

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