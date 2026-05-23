कुल्लू में बढ़ती ईंधन कीमतों से टैक्सी ड्राइवर बेहाल…सैलानियों का सफर हो सकता है महंगा - KULLU TAXI DRIVERS
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Published : May 23, 2026 at 8:50 PM IST
कुल्लू में बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों ने टैक्सी ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. देशभर में 10 दिनों के भीतर तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ने के बाद ड्राइवरों का कहना है कि अब टैक्सी चलाना बेहद महंगा हो गया है. पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल की कीमत भी लगातार बढ़ रही है. ड्राइवरों के मुताबिक ईंधन की सीमित सप्लाई और बार-बार बढ़ती कीमतों से लंबी दूरी की यात्राएं प्रभावित हो रही हैं. उनका कहना है कि गाड़ी के रखरखाव, टैक्स और रोजमर्रा के खर्च निकालना मुश्किल हो गया है. ऐसे में आने वाले दिनों में टैक्सी किराया बढ़ सकता है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश आने वाले सैलानियों पर भी पड़ने की आशंका है.
कुल्लू में बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों ने टैक्सी ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. देशभर में 10 दिनों के भीतर तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ने के बाद ड्राइवरों का कहना है कि अब टैक्सी चलाना बेहद महंगा हो गया है. पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल की कीमत भी लगातार बढ़ रही है. ड्राइवरों के मुताबिक ईंधन की सीमित सप्लाई और बार-बार बढ़ती कीमतों से लंबी दूरी की यात्राएं प्रभावित हो रही हैं. उनका कहना है कि गाड़ी के रखरखाव, टैक्स और रोजमर्रा के खर्च निकालना मुश्किल हो गया है. ऐसे में आने वाले दिनों में टैक्सी किराया बढ़ सकता है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश आने वाले सैलानियों पर भी पड़ने की आशंका है.