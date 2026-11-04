कुल्लू की 2235 महिलाओं के हुनर को मिला बाजार, घरों में तैयार उत्पादों से बना रहीं पहचान

किसी घर में बैठी महिला ऊन से जुराबें बुन रही है, कोई क्रोशिया से खूबसूरत डिजाइन तैयार कर रही है, तो कोई अपने हाथों से खिलौने और टोकरियां बना रही है. ये महिलाएं हुनरमंद तो पहले भी थीं, लेकिन इनके बनाए उत्पादों को सही बाजार नहीं मिल पाता था. लिहाजा मेहनत के मुताबिक कमाई भी नहीं हो पाती थी. अब कुल्लू में 2200 से अधिक महिलाओं ने मिलकर माउंटेन यार्न मल्टी पर्पज सोसायटी के माध्यम से घरों में तैयार होने वाले उत्पादों को बाजार में बेचना शुरू किया है. कुल्लू के ढालपुर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के व्यापारिक मेले में इस बार महिलाओं ने अपना स्टॉल लगाया है. ऊन से तैयार जुराबें, दस्ताने, गर्म कपड़े, क्रोशिया के आकर्षक उत्पाद, टोकरियां और हाथों से बने खिलौने लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इन उत्पादों को कुल्लू जिले के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं अपने घरों में तैयार करती हैं. माउंटेन यार्न सोसायटी इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का काम करती है. दिल्ली में भी सोसायटी अपना स्टॉल लगा चुकी है, जहां उत्पादों को अच्छा रुझान मिला. दरअसल, हुनर की कमी कभी इन महिलाओं के सामने चुनौती नहीं थी. चुनौती थी उस हुनर की सही कीमत पाने की.