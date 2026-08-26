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5 बीघा जमीन तो मिली पर कागजों में अटका स्कूल, किराए के भवन में बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर

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स्कूल के लिए चुकाना पड़ रहा 22 हजार रुपये किराया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 5:03 PM IST

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हिमाचल प्रदेश में बीते वर्ष आई भीषण आपदा का दंश बंजार उपमंडल की तीर्थन घाटी के छात्र आज भी झेलने को मजबूर हैं. आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (GSSS) गुशैनी का भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद से यह स्कूल एक निजी भवन में चल रहा है. हैरानी की बात यह है कि आपदा के महीनों बीत जाने के बाद भी सरकार या प्रशासन की ओर से किराए की व्यवस्था नहीं हो सकी है. वर्तमान में स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) और अभिभावक अपनी जेब से हर महीने 22,000 रुपये किराया चुकाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं. स्कूल के नए भवन निर्माण के लिए करीब 5 बीघा भूमि का चयन तो कर लिया गया है, लेकिन मामला वन अधिकार अधिनियम (FRA) की क्लीयरेंस में अटका हुआ है. एफआरए की स्वीकृति न मिलने के कारण नए भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, जिसका सीधा आर्थिक और मानसिक बोझ स्थानीय अभिभावकों पर पड़ रहा है

हिमाचल प्रदेश में बीते वर्ष आई भीषण आपदा का दंश बंजार उपमंडल की तीर्थन घाटी के छात्र आज भी झेलने को मजबूर हैं. आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (GSSS) गुशैनी का भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद से यह स्कूल एक निजी भवन में चल रहा है. हैरानी की बात यह है कि आपदा के महीनों बीत जाने के बाद भी सरकार या प्रशासन की ओर से किराए की व्यवस्था नहीं हो सकी है. वर्तमान में स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) और अभिभावक अपनी जेब से हर महीने 22,000 रुपये किराया चुकाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं. स्कूल के नए भवन निर्माण के लिए करीब 5 बीघा भूमि का चयन तो कर लिया गया है, लेकिन मामला वन अधिकार अधिनियम (FRA) की क्लीयरेंस में अटका हुआ है. एफआरए की स्वीकृति न मिलने के कारण नए भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, जिसका सीधा आर्थिक और मानसिक बोझ स्थानीय अभिभावकों पर पड़ रहा है

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