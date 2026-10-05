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ठाकुर ने पत्नी की याद में बनाई 15 मंजिला अनोखी कोठी, कई सौ सालों बाद भी खड़ी है ये प्यार की निशानी

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चेहनी कोठी का इतिहास (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 5, 2026 at 6:46 PM IST

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कुल्लू के बंजार में स्थित चेहनी के ठाकुर ने अपनी पत्नी की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए न सिर्फ एक भव्य कोठी बनवाई, बल्कि गांव का नाम भी अपनी पत्नी चेहणी के नाम पर रख दिया.  चेहनी कोठी बंजार घाटी से करीब पांच किलोमीटर दूर और शृंगा ऋषि मंदिर बग्गी से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस कोठी का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और इसके पीछे एक प्रेम कहानी जुड़ी है. ये इमारत 15 मंजिला थी, लेकिन इसकी दो मंजिले 1905 में आए भूकंप के कारण गिर गई थीं, जबकि चार मंजिले उससे पहले गिर चुकी थीं. कुल्लू के साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर ने बताया कि '16वीं शताब्दी में यहां ढाढिया नाम के ठाकुर का शासन था. ठाकुर अपनी पत्नी चैहनी से बहुत प्रेम करता था. जब उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हुई तो उसने ठाकुर से कहा कि उनका वंश अब खत्म होने की ओर है. पत्नी ने इच्छा जताई कि उसके जाने के बाद ऐसी कोठी बनाई जाए, जो आने वाली पीढ़ियों को उसकी याद दिलाती रहे.'

कुल्लू के बंजार में स्थित चेहनी के ठाकुर ने अपनी पत्नी की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए न सिर्फ एक भव्य कोठी बनवाई, बल्कि गांव का नाम भी अपनी पत्नी चेहणी के नाम पर रख दिया.  चेहनी कोठी बंजार घाटी से करीब पांच किलोमीटर दूर और शृंगा ऋषि मंदिर बग्गी से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस कोठी का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और इसके पीछे एक प्रेम कहानी जुड़ी है. ये इमारत 15 मंजिला थी, लेकिन इसकी दो मंजिले 1905 में आए भूकंप के कारण गिर गई थीं, जबकि चार मंजिले उससे पहले गिर चुकी थीं. कुल्लू के साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर ने बताया कि '16वीं शताब्दी में यहां ढाढिया नाम के ठाकुर का शासन था. ठाकुर अपनी पत्नी चैहनी से बहुत प्रेम करता था. जब उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हुई तो उसने ठाकुर से कहा कि उनका वंश अब खत्म होने की ओर है. पत्नी ने इच्छा जताई कि उसके जाने के बाद ऐसी कोठी बनाई जाए, जो आने वाली पीढ़ियों को उसकी याद दिलाती रहे.'

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