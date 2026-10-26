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दिल्‍ली : कृष्णा नगर स्कूल छात्रा मौत मामले में स्कूल पहुंची अतिरिक्त समिति, महिला आयोग ने भी लिया जायजा

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लता गुप्ता, अध्यक्ष,  दिल्ली महिला आयोग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 26, 2026 at 4:51 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित सरकारी सर्वोदय बालिका/बाल विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है सोमवार, 26 अक्टूबर को स्कूल परिसर में एक अतिरिक्त समिति पहुंची, जो पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने भी स्कूल का दौरा कर वहां छात्राओं की सुरक्षा, काउंसलिंग व्यवस्था और जरूरी समितियों के गठन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. बीते शनिवार को कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी सर्वोदय बालिका/बाल विद्यालय में 12वीं कक्षा की एक छात्रा से जुड़ी गंभीर घटना सामने आई थी. इस घटना के बाद से ही मामले की निष्पक्ष जांच और स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े सवालों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने बताया कि उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य यह जांचना था कि स्कूल में आंतरिक शिकायत समिति, पॉक्सो समिति और काउंसलिंग समिति का गठन किया गया है या नहीं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानने पर जोर दिया कि स्कूल में बच्चों की नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था किस तरह संचालित की जाती है.

नई दिल्ली: दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित सरकारी सर्वोदय बालिका/बाल विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है सोमवार, 26 अक्टूबर को स्कूल परिसर में एक अतिरिक्त समिति पहुंची, जो पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने भी स्कूल का दौरा कर वहां छात्राओं की सुरक्षा, काउंसलिंग व्यवस्था और जरूरी समितियों के गठन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. बीते शनिवार को कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी सर्वोदय बालिका/बाल विद्यालय में 12वीं कक्षा की एक छात्रा से जुड़ी गंभीर घटना सामने आई थी. इस घटना के बाद से ही मामले की निष्पक्ष जांच और स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े सवालों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने बताया कि उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य यह जांचना था कि स्कूल में आंतरिक शिकायत समिति, पॉक्सो समिति और काउंसलिंग समिति का गठन किया गया है या नहीं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानने पर जोर दिया कि स्कूल में बच्चों की नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था किस तरह संचालित की जाती है.

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