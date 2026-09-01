कब है जन्माष्टमी 4 या 5 सितंबर? कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर ने दी जानकारी; बताया सही मुहूर्त और पूजा-विधि

नई दिल्‍ली: देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है जिसकी तैयारी देशभर में की जा रही है. दिल्ली में मंदिरों की खूब सजावट की जा रही है. श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में तारीख को लेकर असमंजस है, कि 4 या 5 सितंबर को किस दिन मनाये. कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तारीख के बारे में जानकारी दी और बताया कि भाद्रपद अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर को रात 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू होगी और 5 सितंबर को रात 12 बजकर 13 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के हिसाब से 4 सितंबर को पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी. इस दिन रोहिणी नक्षत्र रात 11 बजकर 04 मिनट तक रहेगा।चूंकि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में माना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा के लिए रात के समय अष्टमी तिथि का होना महत्वपूर्ण है. इस गणना के आधार पर 2026 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार, 4 सितंबर को मनाना अधिक उचित रहेगा.