नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, भक्तों की लगी कतार
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Published : September 4, 2026 at 8:21 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व गौतमबुद्ध नगर में धूम धाम से मनाया जा रहा है. नोएडा के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर समेत सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. बडी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे है. मंदिर को को वृंदावन और दिल्ली समेत कई जगहों से मंगाए गए देशी-विदेशी फूलों से सजा गया है. रंग-बिरंगी एलईडी लाइटों से पूरा परिसर जगमग रहा है. भगवान श्रीकृष्ण के लिए विशेष रूप से तीन नई पोशाकें तैयार की गई हैं, जो मंगला आरती, दर्शन आरती और शाम को महा-अभिषेक के बाद अर्पित की जाएंगी. वहीं, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस पूरी तरह सतर्क है. कमिश्नरेट के तीनों जोन नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग रास्ते तय किए गए हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यूपी-112 की गाड़ियां मुस्तैद रहेंगी.
नई दिल्ली/नोएडा: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व गौतमबुद्ध नगर में धूम धाम से मनाया जा रहा है. नोएडा के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर समेत सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. बडी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे है. मंदिर को को वृंदावन और दिल्ली समेत कई जगहों से मंगाए गए देशी-विदेशी फूलों से सजा गया है. रंग-बिरंगी एलईडी लाइटों से पूरा परिसर जगमग रहा है. भगवान श्रीकृष्ण के लिए विशेष रूप से तीन नई पोशाकें तैयार की गई हैं, जो मंगला आरती, दर्शन आरती और शाम को महा-अभिषेक के बाद अर्पित की जाएंगी. वहीं, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस पूरी तरह सतर्क है. कमिश्नरेट के तीनों जोन नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग रास्ते तय किए गए हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यूपी-112 की गाड़ियां मुस्तैद रहेंगी.