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कृष्ण चेतना दुनिया को बेहतर बना सकती है', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत

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न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 8:40 PM IST

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को अपने अमेरिका दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में इस्कॉन मंदिर गए और बेघर लोगों के लिए खाना बांटने की पहल में हिस्सा लिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृष्ण चेतना दुनिया में झगड़ों और मतभेदों को दूर करने में मदद कर सकती है. मंदिर में भक्तों को संबोधित करते हुए, भागवत ने मतभेदों और झगड़ों के बावजूद लोगों को एक साथ लाने में चेतना के महत्व के बारे में बात की. भागवत ने कहा कि आज की दुनिया में बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे द्वंद्व हैं. सिर्फ एक चीज जो जोड़ती है, वह है चेतना. भागवत ने कहा, वह चेतना कृष्ण चेतना है. हम एक हैं और हम इस दुनिया के इन दोहरेपन के बीच भी इसे इस पक्की समझ के साथ जी रहे हैं कि भले ही इतनी सारी विविधताएं, द्वंद्व, झगड़े हों, असल में यह सब कृष्ण ही हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह समझ लोगों के दिलों तक पहुंच जाए कि सब कुछ कृष्ण का हिस्सा है, तो यह एक बेहतर और ज्यादा मेलजोल वाली दुनिया बनाने में मदद कर सकती है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को अपने अमेरिका दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में इस्कॉन मंदिर गए और बेघर लोगों के लिए खाना बांटने की पहल में हिस्सा लिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृष्ण चेतना दुनिया में झगड़ों और मतभेदों को दूर करने में मदद कर सकती है. मंदिर में भक्तों को संबोधित करते हुए, भागवत ने मतभेदों और झगड़ों के बावजूद लोगों को एक साथ लाने में चेतना के महत्व के बारे में बात की. भागवत ने कहा कि आज की दुनिया में बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे द्वंद्व हैं. सिर्फ एक चीज जो जोड़ती है, वह है चेतना. भागवत ने कहा, वह चेतना कृष्ण चेतना है. हम एक हैं और हम इस दुनिया के इन दोहरेपन के बीच भी इसे इस पक्की समझ के साथ जी रहे हैं कि भले ही इतनी सारी विविधताएं, द्वंद्व, झगड़े हों, असल में यह सब कृष्ण ही हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह समझ लोगों के दिलों तक पहुंच जाए कि सब कुछ कृष्ण का हिस्सा है, तो यह एक बेहतर और ज्यादा मेलजोल वाली दुनिया बनाने में मदद कर सकती है.

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