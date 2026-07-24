अपनी सांस्कृतिक विरासत और पीली टैक्सियों के साथ-साथ कोलकाता अपनी ऐतिहासिक ट्राम सेवा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. 1873 में शुरू हुई एशिया की यह सबसे पुरानी इलेक्ट्रिक और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अब एक बार फिर से नए अवतार में लौटने वाली है.

पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता में ट्राम सेवाओं को पूरी तरह से फिर से शुरू करने और इसके विस्तार पर विचार कर रही है. इसके तहत ट्राम के रूट को शहर के दक्षिणी हिस्से से उत्तर में प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र 'दक्षिणेश्वर' तक बढ़ाया जा सकता है. जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए AC कोच भी शामिल किए जाने की उम्मीद है. इस योजना के सर्वे की जिम्मेदारी RITES को दी गई है. स्थानीय लोगों और पर्यटकों में ट्राम की वापसी को लेकर भारी उत्साह है. इस ऐतिहासिक पहल की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें.