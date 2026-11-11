असम: डिगारू के पास कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, टला बड़ा हादसा

असम के डिगारू में बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब मिजोरम के सैरांग से कोलकाता जा रही कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस के इंजन समेत छह डिब्बे पटरी से उतर गए। यह घटना सुबह करीब 6 बजकर 54 मिनट पर डिगारू रेलवे स्टेशन के पास हुई। अचानक हुए इस हादसे से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और वे काफी सहम गए। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा के अनुसार, राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, और हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। रेलवे की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।