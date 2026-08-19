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60 लोग बच निकले, 9 की गई जान...कोलकाता होटल अग्निनकांड में उठे ये सवाल - AC SHORT CIRCUIT

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KOLKATA HOTEL FIRE ACCIDENT 9 DEAD NEWS IN HINDI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 12:59 PM IST

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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार देर रात एक बड़ा और खौफनाक हादसा हो गया. यहां मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक अग्निकांड में दम घुटने और झुलसने से कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें छह पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं.

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और करीब 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह एयर कंडीशनर (AC) या शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. वहीं, पुलिस ने आपातकालीन निकास और फायर सेफ्टी की अनदेखी के शक में होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया है. इस खौफनाक हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी के लिए ईटीवी भारत (ETV Bharat) की इस ग्राउंड रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें.

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार देर रात एक बड़ा और खौफनाक हादसा हो गया. यहां मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक अग्निकांड में दम घुटने और झुलसने से कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें छह पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं.

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और करीब 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह एयर कंडीशनर (AC) या शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. वहीं, पुलिस ने आपातकालीन निकास और फायर सेफ्टी की अनदेखी के शक में होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया है. इस खौफनाक हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी के लिए ईटीवी भारत (ETV Bharat) की इस ग्राउंड रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें.

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