कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल हादसा मामले में बड़ा एक्शन, गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हटाए गए

कोलकाता के नॉर्थ कोलकाता स्थित चोरबागान सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में सप्तमी की शाम को मची भगदड़ के दौरान 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कम से कम 25 लोग घायल हो गए। यह हादसा अत्यधिक भीड़ और कुप्रबंधन के कारण हुआ, जिससे प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बढ़ते आक्रोश के बाद गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को हटाकर नए अधिकारियों को तैनात किया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लालबाजार पुलिस मुख्यालय ने भीड़ प्रबंधन, वीआईपी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक और बारिश के दौरान पंडालों के गेट बंद करने जैसे 11 सूत्रीय सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री और प्रशासन ने लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं।