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कोलकाता के बेहाला में खौफनाक वारदात: युवती के परिजनों ने दो युवकों को पीटा और निर्वस्त्र कर घुमाया

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KOLKATA BEHALA BRUTAL INCIDENT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2026 at 6:24 PM IST

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कोलकाता के बेहाला के सरसुना थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध को लेकर एक बेहद शर्मनाक और बर्बर मामला सामने आया है। एक युवती के परिजनों ने उससे मिलने आए नाबालिग युवक और उसके दोस्त को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, युवक के पिता को बुलाकर तीनों पीड़ितों को निर्वस्त्र कर सरेआम मोहल्ले में घुमाया गया। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती के माता-पिता और मामा समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। राजनीतिक दलों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, जबकि पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण करवाकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

कोलकाता के बेहाला के सरसुना थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध को लेकर एक बेहद शर्मनाक और बर्बर मामला सामने आया है। एक युवती के परिजनों ने उससे मिलने आए नाबालिग युवक और उसके दोस्त को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, युवक के पिता को बुलाकर तीनों पीड़ितों को निर्वस्त्र कर सरेआम मोहल्ले में घुमाया गया। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती के माता-पिता और मामा समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। राजनीतिक दलों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, जबकि पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण करवाकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

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