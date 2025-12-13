इटली के एक नागरिक ने खासतौर पर 51000 रुपये की कोल्हापुरी ब्रांड की चप्पलें बनवाईं. अब 'कोल्हापुरी' की छाप दुनिया भर में छोड़ने की तैयारी चल रही है. ढाई दशक से कोल्हापुरी चप्पलों की धार को चमकाने में लगे राजेंद्र गोविंदा शिंदे अब कोल्हापुरी चप्पलों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं. इतना ही नहीं आने वाले समय में शिंदे एक लाख रुपये की कीमत की एक नई और आकर्षक कोल्हापुरी चप्पलें बनाने की की मुह्बम में लगे हैं.

गौर करें तो एक तरफ जहां कोल्हापुरी चप्पलें इटैलियन लग्जरी ब्रांड प्राडा से जुड़े विवाद की वजह से चर्चा में हैं, वहीं उसी देश के एक नागरिक ने कोल्हापुर से सीधे कस्टम-मेड चप्पलें बनवाई हैं. इटली के एक नागरिक ने खासतौर पर 51000 रुपये की कोल्हापुरी चप्पलें बनवाईं.

असल में, पारंपरिक कारीगरी से नए डिजाइन बनाने का रिवाज कला की विरासत से भरे शहर कोल्हापुर में आज भी मजबूत है. बंगे (कागल तालुका) के कोल्हापुरी चप्पल बनाने वाले राजेंद्र गोविंदा शिंदे ने इस रिवाज को मॉडर्न टच दिया है, और इसे एक नए रूप में बदल दिया है.

राजेंद्र शिंदे के हुनरमंद हाथों से बनी चप्पलों की बहुत डिमांड है. हाल ही में उन्हें इटली के एक नागरिक से कोल्हापुरी चप्पलों की एक खास जोड़ी का ऑर्डर मिला. कोल्हापुरी चप्पलों की इस अनोखी जोड़ी को हाल ही में दिल्ली में हुए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बेस्ट चप्पल का अवॉर्ड भी मिला.