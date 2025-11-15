ETV Bharat / Videos

18 हजार फीट की ऊंचाई पर भरतनाट्यम, माइनस 18 डिग्री सेल्सियस पर डांस कर सबको किया हैरान - BHARATANATYAM AT 18K FEET

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 15, 2025 at 11:02 PM IST

दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में कोल्हापुर की डांसरों ने भरतनाट्यम कर सबको हैरान कर दिया. हाड़ कंपाने वाली ठंड में कोल्हापुर की डांसरों ने परंपरागत वेशभूषा में बिना जूते का डांस किया, जिनकी हिम्मत की हर तरफ तारीफ हो रही है. कोल्हापुर के तपस्या सिद्धि स्कूल ऑफ भरतनाट्यम की 17 सदस्यीय टीम ने इस साल के 23 अक्तूबर को माउंट एवरेस्ट की ओर अपनी यात्रा शुरू की. एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान उन्होंने तीन जगहों पर भरत नाट्यम किया. माइनस 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आगे बढ़ना और फिर डांस करना इनके लिए कदम-कदम पर धैर्य की परीक्षा थी.. लेकिन इन्होंने हर मुश्किल को पार कर लिया और अपने क्लासिकल डांस के जरिए एवरेस्ट को नमन किया. एवरेस्ट बेस कैंप में इस तरह का डांस पहली बार हुआ.. 

ETV Bharat Hindi Team

