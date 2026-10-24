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रेस कोर्स मस्जिद मामला: अगर वक्फ बोर्ड का दावा है तो सुनवाई होनी चाहिए, लोगों ने जताई चिंता

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रेस कोर्स मस्जिद मामला: लोगों ने जताई चिंता (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 24, 2026 at 8:56 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की रेस कोर्स मस्जिद को लेकर विवाद के बीच अब अलग-अलग इलाकों से लोग अपनी आवाज उठाने पहुँच रहे हैं. जम्मू-कश्मीर से आए लोगों से लेकर दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों तक, हर किसी के अपने सवाल हैं. कोई वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है, तो कोई धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है. वहीं, कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को आने वाले चुनावों से जोड़ते हुए राजनीतिक आरोप भी लगाए हैं. मस्जिद को लेकर लोगों की ये चिंता क्या है. इस मामले के बीच यहाँ पहुँच रहे लोगों का कहना है कि वे मस्जिद के मुद्दे पर अपनी बात रखने और अपनी चिंता जाहिर करने आए हैं. लोगों के बयानों में सबसे बड़ा सवाल वक्फ बोर्ड की भूमिका और सरकार के रुख को लेकर है. उनका कहना है कि अगर किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, तो इस दावे पर सुनवाई होनी चाहिए. इसी मुद्दे को लेकर जम्मू-कश्मीर से आए इफ्तिखार ने अपनी बात रखी. 

नई दिल्ली: दिल्ली की रेस कोर्स मस्जिद को लेकर विवाद के बीच अब अलग-अलग इलाकों से लोग अपनी आवाज उठाने पहुँच रहे हैं. जम्मू-कश्मीर से आए लोगों से लेकर दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों तक, हर किसी के अपने सवाल हैं. कोई वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है, तो कोई धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है. वहीं, कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को आने वाले चुनावों से जोड़ते हुए राजनीतिक आरोप भी लगाए हैं. मस्जिद को लेकर लोगों की ये चिंता क्या है. इस मामले के बीच यहाँ पहुँच रहे लोगों का कहना है कि वे मस्जिद के मुद्दे पर अपनी बात रखने और अपनी चिंता जाहिर करने आए हैं. लोगों के बयानों में सबसे बड़ा सवाल वक्फ बोर्ड की भूमिका और सरकार के रुख को लेकर है. उनका कहना है कि अगर किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, तो इस दावे पर सुनवाई होनी चाहिए. इसी मुद्दे को लेकर जम्मू-कश्मीर से आए इफ्तिखार ने अपनी बात रखी. 

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